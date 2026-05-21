США оснастили лазерными системами эсминцы возле Ирана

Система ODIN способна ослепить или дезориентировать датчики разведки и некоторые ударные дроны.
Вероника Левшина 21-05-2026 02:33
© Фото: Us Navy, Us Navy, Global Look Press

ВМС США оснастили девять эсминцев лазерными системами. Об этом сообщило издание The War Zone.

«Военно-морские силы установил системы направленной энергии на девять кораблей и работают над расширением испытаний и применения в составе флота», - цитирует издание представителя ВМС.

Система ODIN, способная ослепить или дезориентировать датчики разведки и некоторые ударные дроны, размещена на восьми кораблях: USS Kidd (DDG-100) на техобслуживании, USS Gridley в Южной Атлантике, четыре эсминца в своих портах и USS Spruance и USS John Finn, находящиеся возле Ирана.

Однако представитель ВМС после вопроса о применении лазерных систем против иранских сил отказался обсуждать текущие операции.

Вторая система - HELIOS - размещена на эсминце USS Preble. Она более мощная, но менее распространенная. HELIOS способна сбивать более мелкие БПЛА и пробивать бреши в быстроходных прибрежных ударных судах.

Накануне авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море в тот же день, когда Минюст США предъявил обвинения в адрес экс-президента Кубы Рауля Кастро.

