США оснастили лазерными системами эсминцы возле Ирана

ВМС США оснастили девять эсминцев лазерными системами. Об этом сообщило издание The War Zone.

«Военно-морские силы установил системы направленной энергии на девять кораблей и работают над расширением испытаний и применения в составе флота», - цитирует издание представителя ВМС.

Система ODIN, способная ослепить или дезориентировать датчики разведки и некоторые ударные дроны, размещена на восьми кораблях: USS Kidd (DDG-100) на техобслуживании, USS Gridley в Южной Атлантике, четыре эсминца в своих портах и USS Spruance и USS John Finn, находящиеся возле Ирана.

Однако представитель ВМС после вопроса о применении лазерных систем против иранских сил отказался обсуждать текущие операции.

Вторая система - HELIOS - размещена на эсминце USS Preble. Она более мощная, но менее распространенная. HELIOS способна сбивать более мелкие БПЛА и пробивать бреши в быстроходных прибрежных ударных судах.

