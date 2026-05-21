Устроивший ДТП нижегородский мажор не раскаивается в содеянном

По словам нарушителя, у него есть еще один дорогой автомобиль.
Константин Денисов 21-05-2026 21:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Сын бывшего генерального директора ГК «Луидор» Сергей Корнилов, устроивший резонансное ДТП в Нижнем Новгороде, отказался раскаиваться в содеянном. Об этом он заявил в беседе с 360.ru.

«Нет, конечно. Не раскаиваюсь», - ответил он на соответствующий вопрос.

Кроме того, он сообщил, что не жалеет о потере автомобиля и пообещал купить новый. Корнилов также рассказал, что у него еще есть Ferrari.

Напомним, авария произошла 21 мая. Кабриолет Корнилова столкнулся с одной легковушкой, которая от удара зацепила другую. Виновник ДТП не спешил скрыться с места происшествия, а еще успел попозировать на капоте своего разбитого авто.

Позже он уехал в ресторан, где благополучно уснул. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем и сообщил своим подписчикам, попутно обозвав их «нищетой». На Корнилова составили четыре административных протокола.

