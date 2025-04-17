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В России отменили запрет на деятельность движения «Талибан»

С соответствующим иском обратилась Генеральная прокуратура РФ.
Сергей Лебедев 2025-04-17 15:37:29
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный суд Российской Федерации сегодня приостановил запрет деятельности на территории страны движения «Талибан». Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Ранее с соответствующим иском обратилась Генеральная прокуратура РФ.

«По иску генпрокурора России "Движение Талибан" исключено из реестра террористических организаций», - добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, около года назад с таким предложением к президенту Владимиру Путину обратилось Министерство иностранных дел. Также эту инициативу поддержало Министерство юстиции.

Напомним, движение было признано террористической организацией в России в 2003 году. В 2021 году талибы пришли к власти в Афганистане.

#Россия #ВС РФ #Верховный суд #талибан #генпрокуратура
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