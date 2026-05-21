Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, скрывшей доход в 168 рублей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу в отношении жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль, скрывшей доход в 168 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М.А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации», - говорится в сообщении.

Ранее сама Пигуль рассказала, что в 2024 году ей одобрили соцконтракт как малоимущей на открытие кабинета для наращивания ресниц. Контракт был выполнен и закрыт без претензий со стороны социальных служб.

Однако в конце 2025 года в отношении Пигуль возбудили уголовное дело, обвинив ее в сокрытии 168 рублей при указании дохода. Таким образом, она обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

Ранее Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на предмет содержания содержат установок, вызывающих сомнения с педагогической точки зрения.