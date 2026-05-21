МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, скрывшей доход в 168 рублей

Жительница Воронежа получила соцконтракт на открытие профильного кабинета.
Константин Денисов 21-05-2026 20:13
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу в отношении жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль, скрывшей доход в 168 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М.А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации», - говорится в сообщении.

Ранее сама Пигуль рассказала, что в 2024 году ей одобрили соцконтракт как малоимущей на открытие кабинета для наращивания ресниц. Контракт был выполнен и закрыт без претензий со стороны социальных служб.

Однако в конце 2025 года в отношении Пигуль возбудили уголовное дело, обвинив ее в сокрытии 168 рублей при указании дохода. Таким образом, она обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

Ранее Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на предмет содержания содержат установок, вызывающих сомнения с педагогической точки зрения.

#в стране и мире #СК РФ #мошенничество #Соцвыплаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 