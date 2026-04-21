Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера

На заседании Координационного совета при СК России обсуждались меры по борьбе с криминализацией несовершеннолетних.
Дарья Неяскина 21-04-2026 20:38
© Фото: sledkom_press, t.me

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку  цикла стихотворений «Вредные советы» Григория Остера. Об этом сообщили на заседании Координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

В ведомстве уточнили, что тексты Остера содержат «установки, вызывающие сомнения с педагогической точки зрения».

Напомним, что Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ и лауреат Государственной премии России. Его «Вредные советы», впервые изданные в 1990 году, стали классикой и породили начало новому литературному направлению. Стихи построены на приеме «педагогики от противного». То есть они учат хорошему через показ плохого и абсурдного, развивая у детей критическое мышление. Сам писатель называет свои стихи «прививками от глупости». Именно этот необычный подход и вызывает тревогу у некоторых взрослых.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
