Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку цикла стихотворений «Вредные советы» Григория Остера. Об этом сообщили на заседании Координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.



В ведомстве уточнили, что тексты Остера содержат «установки, вызывающие сомнения с педагогической точки зрения».



Напомним, что Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ и лауреат Государственной премии России. Его «Вредные советы», впервые изданные в 1990 году, стали классикой и породили начало новому литературному направлению. Стихи построены на приеме «педагогики от противного». То есть они учат хорошему через показ плохого и абсурдного, развивая у детей критическое мышление. Сам писатель называет свои стихи «прививками от глупости». Именно этот необычный подход и вызывает тревогу у некоторых взрослых.