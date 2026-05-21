Путин вручил Аскольду Запашному орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин вручил народному артисту страны Аскольду Запашному орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреатом награды также стал его брат Эдгард, однако он не смог присутствовать на церемонии.

Эдгард попросил передать слова не только сожаления о своем отсутствии, но и надежды на то, что у него еще будет шанс принять заслуженную награду из рук президента.

«Эта награда, безусловно, не только моя личная заслуга. Это заслуга нашей большой дружной семьи, нашего большого государственного коллектива... Заслуга всех людей, которые работают в нашем искусстве. Что касается самого близкого мне человека, моей второй половины - брата - он должен был сегодня присутствовать, но по объективным причинам не смог этого сделать», - сказал народный артист РФ.

Глава государства также вручил «Золотую Звезду» Героя России родителям погибшего бойца СВО Василия Марзоева и пообщался с ними. Вместе с Марзоевым посмертно высшей награды был удостоен и капитан. министерства обороны РФ Александру Резанову. За него «Золотую Звезду» получила его вдова.