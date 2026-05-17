Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России родителям погибшего бойца СВО лейтенанта Василия Марзоева. Несколько минут глава государства разговаривал с Аркадием и Маргаритой Марзоевыми.

«Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении трех офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда-фронтовика, окончившего военное училище в 1941 году, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом», - сказал Аркадий.

Он подчеркнул, что в России нет такой семьи, где б не памятен был свой герой. Поэтому победа будет за нами.

Кроме того, звание Героя России посмертно было присвоено капитану Министерства обороны РФ Александру Резанову. Путин передал «Золотую Звезду» вдове погибшего Альбине Резановой.

«Золотую Звезду» Героя России получили подполковник Иван Берестовский и полковник запаса, заместитель председателя правительства ДНР Илья Емельянов. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены Надежда Бабкина и Юрий Антонов.