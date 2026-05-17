МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России родителям погибшего бойца СВО

Торжественная церемония прошла в Кремле.
Константин Денисов 21-05-2026 18:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России родителям погибшего бойца СВО лейтенанта Василия Марзоева. Несколько минут глава государства разговаривал с Аркадием и Маргаритой Марзоевыми.

«Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении трех офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда-фронтовика, окончившего военное училище в 1941 году, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом», - сказал Аркадий.

Он подчеркнул, что в России нет такой семьи, где б не памятен был свой герой. Поэтому победа будет за нами.

Кроме того, звание Героя России посмертно было присвоено капитану Министерства обороны РФ Александру Резанову. Путин передал «Золотую Звезду» вдове погибшего Альбине Резановой.

«Золотую Звезду» Героя России получили подполковник Иван Берестовский и полковник запаса, заместитель председателя правительства ДНР Илья Емельянов. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены Надежда Бабкина и Юрий Антонов.

#в стране и мире #награждение #Владимир Путин #Герой России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 