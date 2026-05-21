В современной России появились первые полные кавалеры Георгиевского креста

Георгиевский крест I степени вручили Николаю Куменову и Евгению Рочеву.
21-05-2026 18:06
© Фото: ТРК «Звезда»

Восстановленная в современной России награда - Георгиевский крест «За храбрость»  I степени - вручена впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране появились полные кавалеры этой награды, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград, прошедшей в Кремле.

«Знак отличия - Георгиевский крест  I степени - вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву», - подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что звания Героев РФ были присвоены подполковнику Ивану Берестовскому, а также заместителю председателя правительства ДНР Илье Емельянову, который ранее служил боевым офицером.

Во время церемонии глава государства также почтил память погибших военнослужащих. Путин отметил, что звания Героев России посмертно были присвоены Василию Марзоеву и Александру Резанову.

Президент РФ подчеркнул, что проведение церемонии вручения государственных наград в Кремле имеет особое значение. По его словам, это символ признания заслуг выдающихся граждан страны, их самоотверженного труда, таланта, мужества и достижений в самых разных сферах. Путин отметил, что успехи награжденных напрямую влияют на развитие России и будут служить государству и обществу еще долгие годы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Кремль #Владимир Путин #награды #георгиевский крест
