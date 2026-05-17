Россия и Белоруссия в следующем году проведут учения «Щит союза 2027». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России "Щит Союза 2027"» - сказал глава государства.

С 19 по 21 мая в Белоруссии состоялись совместные ядерные учения двух стран. В рамках мероприятий, помимо прочего, был осуществлен пуск ракеты комплекса «Ярс». Условная цель, находившаяся на камчатском полигоне Кура, была успешно поражена.

Кроме того, белорусские военнослужащие выполнил пуск ракеты комплекса «Искандер» с полигона Капустин Яр.