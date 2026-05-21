Опубликованы кадры пуска «Ярса» в ходе ядерных учений

Пуск был выполнен с территории космодрома Плесецк. Цель находилась на полигоне Кура, который расположен на Камчатке.
21-05-2026 16:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры пуска ракеты комплекса «Ярс» в ходе учений по управлению ядерными силами. 

Уточняется, что этот пуск был выполнен в рамках второго этапа учений. В их ходе были привлечены как наземная, так и авиационная, а также морская составляющие сил ядерного сдерживания. 

Отмечено, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты был выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк. Цель находилась на полигоне Кура на Камчатке. Расчет Вооруженных сил Белоруссии выполнил пуск ракеты комплекса «Искандер» с полигона Капустин Яр.

Помимо этого, в рамках учений были осуществлены пуски крылатых ракет воздушного базирования экипажами самолетами дальней авиации Ту-95МС. Экипаж самолета МиГ-31И пустил гиперзвуковую ракету комплекса «Кинжал».

Также один из российских фрегатов осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря. Отмечено, что цель находилась на полигоне Чижа. А экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» из подводного положения. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все задачи были решены в полном объеме. Ракеты достигли намеченных целей и подтвердили заданные характеристики. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Плесецк #пуск #Ярс #Кура
