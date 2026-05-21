Синоптик: Москву на неделе ожидают новые температурные рекорды

Аномальная жара в столице спадет к выходном. О погоде на ближайшую неделю в беседе RT рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг температура воздуха поднимется на 8-9 градусов выше климатической нормы - +28…+30 °C, поэтому ночи будут довольно душными. В пятницу погода начнет меняться. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В субботу ночью также будут небольшие кратковременные дожди, а днем будет облачная погода и ослабление жары. В воскресенье дневная температура опустится до +21…+26 °C.

В понедельник ожидается ночное похолодание - +11…+16 градусов, днем температура поднимется до +17…+22 градусов.

«Так что постепенно температура воздуха вернётся к климатической норме, и мы отдохнём от периода несвоевременно жаркой погоды», - подытожила Позднякова.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал о похолодании в Москве в конце мая. Дожди и прохлада перейдут и на первые летние дни. Он отметил, что москвичей ждет комфортная, но не летняя температура в начале июня.