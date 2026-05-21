Песков заявил, что Китай готов помочь выйти на мирную траекторию по Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва очень признательна китайским друзьям за это.
Тимур Юсупов 21-05-2026 15:27
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Пекин готов приложить усилия для выхода России и Украины на траекторию мирного урегулирования конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам официального спикера Кремля, власти КНР действительно заинтересованы в том, чтобы помочь обеим сторонам противостояния найти общий язык.

«Китай действительно готов приложить усилия, с тем чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования конфликта на Украине. Мы признательны нашим китайским друзьям за это», - ответил Песков корреспонденту РИА Новости.

Ранее Китайскую Народную Республику посетил российский лидер Владимир Путин. Мировые СМИ отметили, что его визит прошел в более открытой и дружеской обстановке, чем поездка президента США Дональда Трампа.

#Китай #Россия #в стране и мире #Украина #Песков #кнр #Пекин #Дмитрий Песков #конфликт на Украине
