Песков заявил, что Китай готов помочь выйти на мирную траекторию по Украине

Пекин готов приложить усилия для выхода России и Украины на траекторию мирного урегулирования конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам официального спикера Кремля, власти КНР действительно заинтересованы в том, чтобы помочь обеим сторонам противостояния найти общий язык.

«Китай действительно готов приложить усилия, с тем чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования конфликта на Украине. Мы признательны нашим китайским друзьям за это», - ответил Песков корреспонденту РИА Новости.

Ранее Китайскую Народную Республику посетил российский лидер Владимир Путин. Мировые СМИ отметили, что его визит прошел в более открытой и дружеской обстановке, чем поездка президента США Дональда Трампа.