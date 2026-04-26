Синоптик Леус заявил, что Москва пятый год встречает май заморозками

Вполне вероятно, что нынешней весной это последние холода в столице.
Виктория Бокий 01-05-2026 08:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пятый год подряд в Москве май начинается с заморозков. Об этом напомнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, вполне вероятно, что в Москве это были последние заморозки текущей весны. Однако в Подмосковье они еще вполне возможны.

Леус поделился, что сегодня в столице температурный минимум составил -0,6°. Такие данные показала метеостанция на ВДНХ.

«Сегодня, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимум в столице составил -0,6°. На других метеостанциях мегаполиса было от +2,5° на Балчуге до -2,4° в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском минимум составил -2,3°», - говорится в сообщении.

Что касается Московской области, то там минимальная температура менялась от +0,9° в Клину до -3,8° в Горках Ленинских. Со слов синоптика, сегодняшние заморозки относятся уже к поздним. Он добавил, что в век глобального потепления самые поздние холода в Москве были в 2004 году. В тот год заморозки были зафиксированы 15 мая.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на майских праздниках в Москве ожидается резкое потепление. В предстоящее воскресенье москвичей ждет почти летняя погода с температурой до +19 градусов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
