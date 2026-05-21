Вступившегося за русскоязычных депутата Рижской думы лишили мандата

Выступившего против дискриминации русскоязычного населения Латвии депутата Рижской думы Алексея Росликова лишили мандата. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Сегодня меня лишили не только мандата депутата, но и поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания... Часть оппозиции выступала в мою защиту, несмотря на то что мы являемся конкурентами», - рассказал Росликов.

Депутат назвал действия властей Риги незаконными. Это решение ему обосновали якобы нарушением нацбезопасности Латвии, поскольку Росликов поддерживает Россию и Белоруссию, а его визиты в эти страны назвали угрозой. После чего он добавил, что уже подготовил все необходимые документы для подачи в суд. Депутат выразил надежду, что его восстановят в должности. Ожидается, что заседание суда пройдет в июне.

Ранее сообщалось, что временного поверенного в делах России вызвали в МИД Латвии после публикации доклада Службы внешней разведки России о намерении Киева ударить беспилотниками с территории стран Балтии. Российскому дипломату Дмитрию Касаткину выразили категорический протест.

