Дроновод рассказал об уникальном уничтожении двух беспилотников ВСУ

Дроны-перехватчики на страже чистого неба в районе Белицкого, Нового Донбасса и Доброполья в Донецкой Народной Республике. Они ведут круглосуточную охоту на «Бабу ягу» и другие коптеры врага. Уничтожая БПЛА противника, операторы помогают продвигаться штурмовикам «Центра».

Дрон-перехватчик оснащают штатным боеприпасом направленного действия, а зенитный беспилотник способен поражать цели на дальности до 20 километров и летать более получаса. Но чаще от вылета до уничтожения вражеской «птицы» проходят считанные минуты. Один из операторов дронов с позывным Чича. Его личный счет уничтоженных беспилотников врага уже разменял второй десяток.

«Особенно приятно, когда помогаешь своей пехоте. Бывает, что над ней сбиваешь "Бабу ягу" и парни говорят: "Большое спасибо, вы большое дело делаете". Мы все большое дело делаем, но особое дело делает пехота, штурмовики - им отдельная благодарность от всех нас», - признался оператор БПЛА с позывным Чича.

Главная задача охотников за вражескими дронами 5-ой отдельной бригады 51-ой гвардейской армии - поддержать штурмовиков группировки «Центр», которые ведут бои на участке Родинское-Белицкое-Новый Донбасс, уверенно продвигаясь к Доброполью. Противник использует тяжелые агродроны для доставки провизии, минирования и «сбросов» - но все его планы срывают такие бойцы, как командир взвода с позывным Шампур. Он уничтожил уже 143 «Бабы-яги», а недавно его парни сделали почти невозможное.

«Сбили две "Бабы-яги" одним дроном. Попали в одну, а та упала на другую. Это чудо, такие случаи большая редкость», - объяснил командир взвода БПЛА с позывным Шампур.

Случай уничтожения сразу двух вражеских тяжелых дронов одним перехватчиком, говорит и о том, что на этом участке фронта небо редко бывает чистым. Боевая работа здесь идет 24/7 - и днем, и ночью.

«Идет работа, поражение "Бабы яги". Пост обнаружил, на нее вылетел перехватчик, как мы видим, она даже еще заряженная. Происходит поражение. На сегодняшнее утро у нас уже сбиты 743 "Бабы-яги"», - посчитал командир зенитного дивизиона с позывным Кощей.

Счет уничтоженным FPV-дронам противника здесь никто уже даже не ведет. Как правило, их поражают мобильные огневые группы и бойцы постов воздушного наблюдения из стрелкового оружия. Важно, что практически весь личный состав 5-ой отдельной бригады имени Александра Захарченко - уроженцы Донбасса. Они защищают родное небо и сделают все возможное, чтобы полностью освободить свою землю.