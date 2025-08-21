МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы поймали сетями три гексакоптера и дрон ВСУ в Сумской области

Вражеские БПЛА вели разведку наших позиций, минировали подъездные пути снабжения и сбрасывали боеприпасы на головы бойцов.
2025-08-21 08:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск «Север» за день уничтожили три тяжелых грузовых гексакоптера и дрон-разведчик ВСУ в Сумской области.

Украинскую «Бабу-ягу» заметили несколько дней назад. Гексакоптер постоянно кружил над головами наших бойцов и минировал пути снабжения. Тяжелый беспилотник решили атаковать прямо в воздухе.

Оператор подлетел к дрону ВСУ и с помощью специального приспособления сбросил сети, запутав винты вражеского БПЛА. После этого гексакоптер рухнул и взорвался. Аналогичным способом были уничтожены еще две «Бабы-яги».

Возвращаясь на базу, заметили украинский воздушный разведчик. Тот как раз завис над нашими позициями и вел разведку переднего края. Подлетев сверху, оператор БПЛА сбил вражеский беспилотник. Полученная с него информация позволила вскрыть точки расположения управления и взлетов БПЛА противника. Сменив батарею, расчет со сбросами вылетел на новое задание.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бпла #дрон #сумская область #Тульские десантники #Баба Яга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 