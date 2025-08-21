Дроноводы поймали сетями три гексакоптера и дрон ВСУ в Сумской области

Расчеты БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск «Север» за день уничтожили три тяжелых грузовых гексакоптера и дрон-разведчик ВСУ в Сумской области.

Украинскую «Бабу-ягу» заметили несколько дней назад. Гексакоптер постоянно кружил над головами наших бойцов и минировал пути снабжения. Тяжелый беспилотник решили атаковать прямо в воздухе.

Оператор подлетел к дрону ВСУ и с помощью специального приспособления сбросил сети, запутав винты вражеского БПЛА. После этого гексакоптер рухнул и взорвался. Аналогичным способом были уничтожены еще две «Бабы-яги».

Возвращаясь на базу, заметили украинский воздушный разведчик. Тот как раз завис над нашими позициями и вел разведку переднего края. Подлетев сверху, оператор БПЛА сбил вражеский беспилотник. Полученная с него информация позволила вскрыть точки расположения управления и взлетов БПЛА противника. Сменив батарею, расчет со сбросами вылетел на новое задание.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.