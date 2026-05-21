В Рособрнадзоре отвергли идею устного экзамена по истории в 11-м классе

Музаев напомнил, что такой формат планируют ввести для девятиклассников с февраля 2028 года.
Глеб Владовский 21-05-2026 13:52
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Устный экзамен по истории в 11-м классе не планируют вводить для допуска к ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Таких планов нет. Пока не обсуждаются... Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов у нас достаточно», - сказал он во время горячей линии на радио РБК.

Музаев также отметил, что с февраля 2028 года планируют обязать девятиклассников сдавать историю в устном формате. Он уточнил, что экзамен будет обсуждаться с учителями.

Ранее Рособрнадзор опубликовал памятку, согласно которой школьники могут взять с собой на ЕГЭ такие продукты, как шоколад, банан или питьевой йогурт. Отмечается, что нежелательно брать с собой газированную воду, так как при открытии бутылки могут испортиться экзаменационные материалы.

#в стране и мире #история #рособрнадзор #11 класс #устный экзамен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Боевая подготовка призывников
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Морской политех
Беспилотинки. Мировые тренды
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Главное управление боевой подготовки
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Подводный флот России. 120 лет
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
