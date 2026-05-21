В Рособрнадзоре отвергли идею устного экзамена по истории в 11-м классе

Устный экзамен по истории в 11-м классе не планируют вводить для допуска к ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Таких планов нет. Пока не обсуждаются... Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов у нас достаточно», - сказал он во время горячей линии на радио РБК.

Музаев также отметил, что с февраля 2028 года планируют обязать девятиклассников сдавать историю в устном формате. Он уточнил, что экзамен будет обсуждаться с учителями.

Ранее Рособрнадзор опубликовал памятку, согласно которой школьники могут взять с собой на ЕГЭ такие продукты, как шоколад, банан или питьевой йогурт. Отмечается, что нежелательно брать с собой газированную воду, так как при открытии бутылки могут испортиться экзаменационные материалы.