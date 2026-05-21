Кабина лифта с семью людьми упала в здании Минтранспорта Румынии

Тяжелораненых в настоящее время нет.
Глеб Владовский 21-05-2026 13:26
© Фото: Lutcanu Iuliana, Keystone Press Agency, Globallookpress

Кабина лифта, в которой находились семь человек, упала с восьмого этажа здания Минтранспорта Румынии. Об этом сообщил глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД республики Раед Арафат.

«Как минимум трое пострадавших были госпитализированы для дальнейшего медобследования», - сказал он в эфире телеканала EuroNews.

Отмечается, что в настоящее время нет информации о тяжелораненых. Находившиеся в лифте пассажиры были сотрудниками ведомства.

После инцидента все лифты в здании остановили для проверки.

#в стране и мире #Румыния #Минтранс #кабина лифта
