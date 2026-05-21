Востоковед оценил шансы Нетаньяху потерять власть из-за самороспуска парламента

Израильский парламент в предварительном чтении единогласно проголосовал за самороспуск. Публицист и востоковед Александр Каргин в беседе со «Звездой» объяснил, что это обозначает для нынешнего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и стоит ли ожидать прихода к власти в стране новых сил.

«Самороспуск Кнессета обозначает, что выборы в Израиле пройдут через три месяца, то есть в начале сентября. Они будут внеочередными, то есть раньше положенного срока, но не сильно, так как изначально они планировались в ноябре. Причиной стала позиция религиозных партий, которые хотели принятие специального закона, позволяющего израильским ортодоксам получать отсрочку от службы в ЦАХАЛ. Но этот закон не прошел, а поскольку эти партии входили в коалицию премьер-министра Нетаньяху, то, соответственно, они стали одними из инициаторов роспуска Кнессета, за которым следует назначение выборов», - рассказал эксперт.

Важно отметить, что сама процедура роспуска парламента утверждается в нескольких чтениях, а нынешний законопроект пока прошел только первое из них. Тем не менее, скорее всего, окончательное утверждение не заставит себя долго ждать.

«Соответственно, выборы пройдут в начале осени. Что это значит для Нетаньяху? Ну, на данном этапе это ничего для него не значит. Это ничего не меняет, потому что все эти три месяца Нетаньяху останется во главе правительства, и, собственно, правительство не сменится до момента выборов», - пояснил специалист.

Касательно же ситуации после выборов, по словам эксперта, все будет зависеть от того, определится ли на них четкий победитель. Поскольку Израиль - это парламентская республика, то правительство там формируется через коалиции партий. Сегодня, по сути, группы партий делятся на тех, которые поддерживают Нетаньяху, и тех, которые выступают против него. Если какая-то из этих групп партий получит большинство и сможет сформировать правительство - то к власти придут они.

«А если ни одна из групп партий большинства не получит, то правительство, которое действует сейчас, автоматически продлит свои полномочия и будут назначены новые выборы. Так уже не раз бывало, и на это есть большие шансы. Где-то в промежутке 2019-2020 годов в Израиле за два года прошло четверо выборов, и каждый раз никто не мог сформировать правительство. При этом Нетаньяху оставался на своем посту. Таким образом, если мы говорим про конкретные последствия, пока что Нетаньяху останется у власти в Израиле», - подытожил востоковед.

Ранее сообщалось, что между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху произошел трудный и длительный разговор на тему Ирана, после которого, по словам одного из источников, у ближневосточного политика «встали дыбом волосы».