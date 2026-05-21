Более 200 человек участвовали в ночных поисках пропавшей в Дубне девочки

Пропавшего в поселке Дубна Тульской области трехлетнего ребенка нашли живым. Ночью девочку искали более 200 человек. Об этом сообщил «Звезде» глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов.

По его словам, ребенка никто не похищал. Девочка просто ушла гулять в лес и, забыв про чувство самосохранения, потерялась. Гузов подчеркнул, что заблудиться в темное время суток в лесу очень легко.

«Жива... Ребенок просто пошел погулять и, к сожалению, там, видимо, ну, интерес возобладал над чувством самосохранения. И она, скорее всего, потом не смогла сориентироваться и ушла в лес», - уточнил собеседник телеканала.

Гузов напомнил, что трехлетняя Вероника пропала в районе шести часов вечера. Родственники пытались искать сами сначала, потом к поискам присоединялись местные жители. Поняв, что поиски безрезультатны, подключили правоохранительные органы и волонтеров.

«Я сам тоже личное участие в поисках принимал... Это, кстати, не первые поиски, которые у нас проходят», - рассказал глава администрации.

Напомним, 20 мая появилась информация о бесследном исчезновении трехлетнего ребенка. Отмечается, что девочка на беговеле гуляла возле своего дома вместе с мамой - когда та ненадолго отвлеклась, малышка пропала.