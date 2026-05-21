В Тульской области во время прогулки с мамой пропала трехлетняя девочка

Трехлетнюю девочку уже второй день ищут в Тульской области. Ребенок пропал во время прогулки в поселке Дубна - как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры ведут поиски в пригородной и городской среде.

«Добровольцы выполняют задачи совместно с сотрудниками Следственного Комитета Российской Федерации, МВД и МЧС по Тульской области. Отрабатываются задачи в природной и городской среде», - передают поисковики.

Первые сообщения об исчезновении девочки появились 20 мая. Отмечается, что ребенок на беговеле гулял вместе с мамой возле своего дома - когда родитель ненадолго отвлекся, малыш пропал.

Вскоре, беспедальный велосипед девочки был обнаружен в низине лесной реки Дубны, в нескольких километрах от места пропажи. Акваторию и дно водоема планируется исследовать при помощи водолазов, региональным СУ СКР уже возбуждено дело по факту безвестной пропажи ребенка.

