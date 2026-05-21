МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Тульской области во время прогулки с мамой пропала трехлетняя девочка

Велосипед девочки был обнаружен в низине реки Дубны.
Тимур Юсупов 21-05-2026 09:56
© Фото: Алехандро Мартинез Велез, РИА Новости

Трехлетнюю девочку уже второй день ищут в Тульской области. Ребенок пропал во время прогулки в поселке Дубна - как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры ведут поиски в пригородной и городской среде.

«Добровольцы выполняют задачи совместно с сотрудниками Следственного Комитета Российской Федерации, МВД и МЧС по Тульской области. Отрабатываются задачи в природной и городской среде», - передают поисковики.

Первые сообщения об исчезновении девочки появились 20 мая. Отмечается, что ребенок на беговеле гулял вместе с мамой возле своего дома - когда родитель ненадолго отвлекся, малыш пропал.

Вскоре, беспедальный велосипед девочки был обнаружен в низине лесной реки Дубны, в нескольких километрах от места пропажи. Акваторию и дно водоема планируется исследовать при помощи водолазов, региональным СУ СКР уже возбуждено дело по факту безвестной пропажи ребенка.

Ранее в Подмосковье полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении с ножом на 7-летнюю девочку в Наро-Фоминском городском округе. Ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями лица.

#в стране и мире #дети #Тульская область #поиски #пропажа детей #дубна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 