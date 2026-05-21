Захарова: киевский режим намерен снизить возраст мобилизуемых до 18 лет

По словам Захаровой, Киев планирует также лишить отсрочки свыше 200 тысяч студентов.
Глеб Владовский 21-05-2026 11:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские власти ради получения кредитов от Запада планируют снизить призывной возраст до 18 лет. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По требованию европейских спонсоров киевский режим в обмен на очередные многомиллиардные кредиты намерен в обозримой перспективе ужесточить мобилизацию на Украине, в том числе за счет снижения возраста рекрутируемых до 18 лет», - заявила дипломат на брифинге.

Она также отметила, что на Украине планируют лишить отсрочки свыше 200 тысяч учащихся вузов. Кроме того, Захарова напомнила про слова главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*, который намекнул на усиление принудительной мобилизации в стране.

Ранее сообщалось, что власти Украины обсуждают реформу системы мобилизации. Среди предложений - введение трех видов контрактов с фиксированными сроками службы и мотивационные выплаты для военных.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #Мария Захарова #ВСУ #МИД России #мобилизация
