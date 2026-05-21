Украинские власти ради получения кредитов от Запада планируют снизить призывной возраст до 18 лет. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По требованию европейских спонсоров киевский режим в обмен на очередные многомиллиардные кредиты намерен в обозримой перспективе ужесточить мобилизацию на Украине, в том числе за счет снижения возраста рекрутируемых до 18 лет», - заявила дипломат на брифинге.

Она также отметила, что на Украине планируют лишить отсрочки свыше 200 тысяч учащихся вузов. Кроме того, Захарова напомнила про слова главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*, который намекнул на усиление принудительной мобилизации в стране.

Ранее сообщалось, что власти Украины обсуждают реформу системы мобилизации. Среди предложений - введение трех видов контрактов с фиксированными сроками службы и мотивационные выплаты для военных.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.