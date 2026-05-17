Америка уменьшила энтузиазм и интерес по отношению к урегулированию украинского вопроса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР», - отметил дипломат в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Он также подчеркнул, что Россия достигнет своих целей в любых обстоятельствах и заявил об открытости к переговорам.

Лавров добавил, что с представителями США у Москвы есть каналы, и если американская сторона будет готова возобновить прямой разговор, то будет интересно услышать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина потерпела поражение в военном плане. Сам же глава киевского режима Владимир Зеленский «больше не считает Соединенные Штаты надежным союзником».