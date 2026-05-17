МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил о спаде интереса США к украинскому вопросу

Штаты открыто заявляют, что заниматься Украиной должна Европа, отметил министр иностранных дел.
Андрей Юдин 20-05-2026 21:39
© Фото: Li Rui, XinHua, Global Look Press

Америка уменьшила энтузиазм и интерес по отношению к урегулированию украинского вопроса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР», - отметил дипломат в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Он также подчеркнул, что Россия достигнет своих целей в любых обстоятельствах и заявил об открытости к переговорам.

Лавров добавил, что с представителями США у Москвы есть каналы, и если американская сторона будет готова возобновить прямой разговор, то будет интересно услышать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина потерпела поражение в военном плане. Сам же глава киевского режима Владимир Зеленский «больше не считает Соединенные Штаты надежным союзником».

#Россия #Украина #Сергей Лавров #сша #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 