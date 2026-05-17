Захарова назвала использование активов РФ для Киева финансированием терроризма

Ранее объем замороженных российских активов оценили в 200 миллиардов евро.
Дарья Неяскина 21-05-2026 11:58
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Любые попытки использовать замороженные российские активы для помощи Украине - это финансирование терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подчеркиваем, любое прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи Банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма», - сказала она на брифинге.

Ранее Захарова уже говорила, что Евросоюз продолжает спонсировать терроризм на Украине, несмотря на то что такая деятельность запрещена европейским законодательством.

Напомним, объем замороженных российских активов оценили в 200 миллиардов евро. Согласно исследованию организации, данная цифра актуальна на конец первого квартала 2026 года. А ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Украина получит от Еврокомиссии очередной транш в 80 миллионов евро за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.



#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #ЕС #МИД РФ #активы
