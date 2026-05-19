Су-35С прикрыл вертолеты, наносившие удары по пунктам дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевого дежурства экипажа многоцелевого истребителя Су-35С, выполнявшего задачи в интересах группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, экипаж сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги обеспечивал прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации ВСУ.

На опубликованных кадрах показан самолет с авиационным вооружением под крыльями, его предполетная подготовка на аэродроме. Также в видео вошли съемки из кабины пилота во время руления, взлета и полета на боевое задание.

Су-35С вылетал в дневное время. На видео запечатлен момент взлета истребителя, выполнение задачи и возвращение самолета на аэродром.

В Минобороны подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время суток и при любых погодных условиях, используя различные типы авиационного вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.