МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-35С прикрыл вертолеты, наносившие удары по пунктам дислокации ВСУ

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
19-05-2026 18:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевого дежурства экипажа многоцелевого истребителя Су-35С, выполнявшего задачи в интересах группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, экипаж сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги обеспечивал прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации ВСУ.

На опубликованных кадрах показан самолет с авиационным вооружением под крыльями, его предполетная подготовка на аэродроме. Также в видео вошли съемки из кабины пилота во время руления, взлета и полета на боевое задание.

Су-35С вылетал в дневное время. На видео запечатлен момент взлета истребителя, выполнение задачи и возвращение самолета на аэродром.

В Минобороны подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время суток и при любых погодных условиях, используя различные типы авиационного вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #су-35с #группировка запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 