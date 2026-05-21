ВС РФ отработали приведение в готовность к выполнению боевых задач по пуску ракет

Российские военнослужащие на учениях отработали приведение в готовность к выполнению боевых задач по пуску ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В маневрах приняли участие соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады.

