ВС РФ отработали приведение в готовность к выполнению боевых задач по пуску ракет

Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов приняли участие в маневрах.
21-05-2026 10:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие на учениях отработали приведение в готовность к выполнению боевых задач по пуску ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В маневрах приняли участие соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии на учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #белоруссия #Ярс #ядерные учения
