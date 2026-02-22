Посол Мешков рассказал о заявках от французов на российское гражданство

Посольство РФ в Париже за 2025 год получило 170 заявок на российское гражданство от желающих переехать в Россию французов. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал российский посол во Франции Алексей Мешков.

По словам дипломата, одна из причин, почему французы хотят переехать в нашу страну, - указ по традиционным ценностям. Большая часть желающих – семьи с детьми, боящиеся пропаганды, которая стала вестись, начиная с младших классов.

«Что касается желающих переехать французов в связи с указом по традиционным ценностям, то за прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоев общества - от крестьян до молодых айтишников», - поделился дипломат.

Со слов Мешкова, «подавляющая часть французского общества находится под прессом русофобии». Отмечается, что какие-то из заявок на получение российского гражданства уже реализованы, ряд французов уже смогли переехать в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна будет содействовать переезду иностранцев, представляющих ценность для государства и разделяющих культурно-нравственные ценности. Российский лидер подчеркнул, что соответствующие положения содержатся в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.