Путин и Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Подписание прошло в Доме народных собраний в Пекине.

В рамках визита российского лидера в Китай делегации обеих стран также подписали 20 совместных документов. Церемония прошла в присутствии Путина и Си Цзиньпина.

Ранее российский лидер заявил, что отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность. Кроме того, стороны продлили действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Напомним, 19 мая Путин прибыл в Пекин в рамках двухдневного официального визита. Глава государства посетил Китай по личному приглашению Си Цзиньпина.