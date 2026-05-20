Путин и Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира

Представители обоих государств подписали 20 совместных документов.
Глеб Владовский 20-05-2026 09:55
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Подписание прошло в Доме народных собраний в Пекине.

В рамках визита российского лидера в Китай делегации обеих стран также подписали 20 совместных документов. Церемония прошла в присутствии Путина и Си Цзиньпина.

Ранее российский лидер заявил, что отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность. Кроме того, стороны продлили действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Напомним, 19 мая Путин прибыл в Пекин в рамках двухдневного официального визита. Глава государства посетил Китай по личному приглашению Си Цзиньпина.

#Китай #Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Декларация #подписание
