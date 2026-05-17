ФСБ задержала двух иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части

Подозреваемые действовали по указанию украинских спецслужб.
Глеб Владовский 19-05-2026 09:55
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

«Они выполняли задания, связанные с приобретением зарегистрированных на подставных лиц сим-карт... По заданию украинских спецслужб злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время иностранцы заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ», «Совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ».

Ранее сообщалось, что сотрудниками правоохранительных органов за первый квартал 2026 года задержаны 34 россиянина за незаконное администрирование сим-боксов, использовавшихся украинскими колл-центрами на территории РФ.

#Теракт #бпла #Иностранцы #украинские спецслужбы #ЦОС ФСБ России
