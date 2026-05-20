РФ и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Соглашение было подписано сторонами 25 лет назад.
Глеб Владовский 20-05-2026 07:50
© Фото: Максим Стулов, РИА Новости

Россия и КНР договорились о продлении действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщило агентство XinHua.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились в среду продлить действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», - говорится в материале.

Напомним, соглашение между Россией и Китаем было подписано 25 лет назад. Оно заложило институциональную основу в том числе для долгосрочного всестороннего стратегического сотрудничества

В ходе переговоров китайский лидер, имея в виду значимость договора, подчеркнул, что мир «сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей».

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Си Цзиньпином в центре Пекина в рамках своего государственного визита в Китай. Помимо официальных лиц, в церемонии встречи Путина приняли участие военный караул, оркестр и дети с цветами.

#Китай #Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин #договор о добрососедстве и дружбе
