МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Подмосковные вечера» и дети с флажками: как Путина встретили в Пекине

После проведения всех торжеств главы государств удалились в Дом народных собраний для переговоров.
Глеб Владовский 20-05-2026 06:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На площади Тяньаньмэнь прошел торжественный марш, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера». Так в центре Пекина встретили президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Помимо военных, на площади присутствовали дети с цветами и флагами обеих стран. После того как торжества прошли, главы государств вошли в Дом народных собраний для проведения переговоров.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на площади Тяньаньмэнь.

Напомним, 19 мая российский лидер прибыл в Пекин в рамках двухдневного официального визита. Глава государства посетил Китай по личному приглашению председателя КНР.

#в стране и мире #дети #Владимир Путин #Си Цзиньпин #переговоры #Пекин #военный оркестр #площадь Тяньаньмэнь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 