«Подмосковные вечера» и дети с флажками: как Путина встретили в Пекине

На площади Тяньаньмэнь прошел торжественный марш, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера». Так в центре Пекина встретили президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Помимо военных, на площади присутствовали дети с цветами и флагами обеих стран. После того как торжества прошли, главы государств вошли в Дом народных собраний для проведения переговоров.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на площади Тяньаньмэнь.

Напомним, 19 мая российский лидер прибыл в Пекин в рамках двухдневного официального визита. Глава государства посетил Китай по личному приглашению председателя КНР.