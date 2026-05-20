Дроноводы уничтожили РСЗО противника на Добропольском направлении

Благодаря успешному уничтожению всех целей штурмовые подразделения группировки продвинулись на данном направлении.
20-05-2026 05:07
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчеты войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» уничтожили вражескую технику на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем «Центра» в ходе комплексного удара уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», бронетранспортеры с живой силой, наземные робототехнические комплексы (НРТК), а также ретрансляторы формирований ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции.

На кадрах показаны моменты сближения дронов с объектами и попадания с разных ракурсов. Благодаря успешному уничтожению всех целей штурмовые подразделения группировки продвинулись на данном направлении.

Накануне расчеты FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку, бронетехнику и роботизированные комплексы ВСУ на Добропольском направлении. Благодаря действиям дроноводов удалось сорвать попытку ротации ВСУ на участке фронта.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#БТР #ВСУ #РСЗО Град #Центр #FPV-дроны #нртк #добропольское направление
