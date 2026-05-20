Юрист рассказал о штрафах за поведение школьников на выпускном

Что грозит школьникам за употребление алкоголя, нарушение дресс-кода и безобразное поведение во время выпускного, рассказал юрист Денис Хмелевской. Специалист объяснил правила поведения на празднике и возможные последствия нарушений.

«В каждой школе есть локальные акты, которые определяют порядок проведения мероприятий. Существуют также общие нормы, установленные на федеральном уровне. Их совокупность определяет правила поведения родителей и детей на последнем звонке», - сказал адвокат в комментарии 360.ru.

По его словам, в некоторых школах запрещают использовать телефоны для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы.

Дресс-код определяет администрация каждой школы отдельно. Законодательных запретов на этот счет нет, но участники должны его соблюдать. В случае нарушения администрация может не пустить на мероприятие или применить другие меры, предусмотренные внутренними документами.

«Все участники должны проявлять уважение к традициям школы и страны. В случае неблагоприятных погодных условий следует следить за указаниями администрации по месту проведения, потому что администрация отвечает за безопасность здоровья школьников», - предупредил специалист.

За несоблюдение пожарной безопасности во время праздника грозит административная ответственность. Контроль за техникой безопасности осуществляют соответствующие инспекции и прокуратура.

«Если родители не обеспечили порядок, выпускники плохо себя ведут, есть статья 5.35 КоАП России о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. И статья 6.10 КоАП о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, если они пронесли алкоголь», - отметил Хмелевской.

По статье 20.22 КоАП штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей грозит в случае, если подросток находится в состоянии опьянения. Более серьезную ответственность предусматривает статья 151 УК России о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия.

«Когда гуляют школьники, их очень легко, они же там навеселе, некоторым товарищам, скажем так, провокаторам антироссийским вовлечь их в общественные беспорядки. За это уголовная ответственность», - подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что выпускные вечера в российских школах в этом году пройдут 27 июня. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.