МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юрист рассказал о штрафах за поведение школьников на выпускном

Наказание может быть и уголовным.
Дима Иванов 20-05-2026 05:55
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Что грозит школьникам за употребление алкоголя, нарушение дресс-кода и безобразное поведение во время выпускного, рассказал юрист Денис Хмелевской. Специалист объяснил правила поведения на празднике и возможные последствия нарушений.

«В каждой школе есть локальные акты, которые определяют порядок проведения мероприятий. Существуют также общие нормы, установленные на федеральном уровне. Их совокупность определяет правила поведения родителей и детей на последнем звонке», - сказал адвокат в комментарии 360.ru.

По его словам, в некоторых школах запрещают использовать телефоны для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы.

Дресс-код определяет администрация каждой школы отдельно. Законодательных запретов на этот счет нет, но участники должны его соблюдать. В случае нарушения администрация может не пустить на мероприятие или применить другие меры, предусмотренные внутренними документами.

«Все участники должны проявлять уважение к традициям школы и страны. В случае неблагоприятных погодных условий следует следить за указаниями администрации по месту проведения, потому что администрация отвечает за безопасность здоровья школьников», - предупредил специалист.

За несоблюдение пожарной безопасности во время праздника грозит административная ответственность. Контроль за техникой безопасности осуществляют соответствующие инспекции и прокуратура.

«Если родители не обеспечили порядок, выпускники плохо себя ведут, есть статья 5.35 КоАП России о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. И статья 6.10 КоАП о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, если они пронесли алкоголь», - отметил Хмелевской.

По статье 20.22 КоАП штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей грозит в случае, если подросток находится в состоянии опьянения. Более серьезную ответственность предусматривает статья 151 УК России о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия.

«Когда гуляют школьники, их очень легко, они же там навеселе, некоторым товарищам, скажем так, провокаторам антироссийским вовлечь их в общественные беспорядки. За это уголовная ответственность», - подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что выпускные вечера в российских школах в этом году пройдут 27 июня. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

#в стране и мире #образование #Школы #штрафы #выпускные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 