В Минпросвещения предложили дату выпускных для всех школ России

Выпускные вечера в российских школах в этом году пройдут 27 июня. Об этом 11 апреля заявил министр просвещения Сергей Кравцов РИА Новости.

«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера 27 июня 2026 года», - цитируют его слова РИА Новости.

Кравцов добавил, что предложенная дата является предварительной. И главная задача - это обеспечить во всех регионах страны равные и комфортные условия для детского отдыха.



Напомним, что 15 марта в Министерстве просвещения РФ уже сообщали о том, что последние звонки в школах состоятся 26 мая, а выпускные экзамены стартуют не ранее 1 июля 2026 года.

Ранее в Минпросвещения РФ изложили проект образовательного стандарта для учеников 10-11 классов. Документ предполагает 16 обязательных дисциплин. Отдельные предметы разрешается осваивать по желанию школьников и их родителей.