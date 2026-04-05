В Минпросвещения предложили дату выпускных для всех школ России

Глава министерства Кравцов добавил, что предложенная дата является предварительной.
Дарья Неяскина 11-04-2026 06:11
© Фото: Alexander Zemlianichenko JrXinHua Global Look Press

Выпускные вечера в российских школах в этом году пройдут 27 июня. Об этом 11 апреля заявил  министр просвещения Сергей Кравцов  РИА Новости.

«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера 27 июня 2026 года», - цитируют его слова РИА Новости. 

Кравцов добавил, что предложенная дата является предварительной. И  главная задача - это  обеспечить во всех регионах страны равные и комфортные условия для детского отдыха.

Напомним, что 15 марта в Министерстве просвещения РФ уже сообщали о том, что последние звонки в школах состоятся 26 мая, а выпускные экзамены стартуют не ранее 1 июля 2026 года.

Ранее в Минпросвещения  РФ изложили проект образовательного стандарта для учеников 10-11 классов.   Документ предполагает 16 обязательных дисциплин. Отдельные предметы разрешается осваивать по желанию школьников и их родителей. 

#в стране и мире #выпускной #Минпросвещения #Школьники #Сергей Кравцов
