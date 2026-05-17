МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФ готова к возобновлению студенческого обмена с США

В настоящее время в российских университетах обучаются 97 американских студентов.
Вероника Левшина 20-05-2026 03:38
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Россия готова возобновить студенческий обмен с США. Об этом газете «Известия» сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В конце марта в Вашингтоне прошла встреча депутатов ГД с конгрессменами США. Первоначально предлагается провести обмен на уровне отдельных университетов, а не запускать сразу массовый обмен. Например, члена Палаты представителей Конгресса США Анну Паулину Луну могут пригласить в МГУ.

Отмечается, что 5 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию, согласно которой Москва проводит «многовекторную гуманитарную политику и развивает культурные, научные, образовательные и спортивные обмены с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США».

Таким образом, Минобрануки РФ готово обсудить встречные шаги, если американская сторона проявит заинтересованность. В настоящее время в российских институтах обучаются 97 американских студентов.

Чтобы полноценно возобновить обмен студентами, необходимо решить вопрос с визами, которые сейчас невозможно получить ни в России, ни в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2026 года.

#Россия #в стране и мире #студенты #сша #МГУ #госдума #университет #обмен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 