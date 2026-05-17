РФ готова к возобновлению студенческого обмена с США

Россия готова возобновить студенческий обмен с США. Об этом газете «Известия» сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В конце марта в Вашингтоне прошла встреча депутатов ГД с конгрессменами США. Первоначально предлагается провести обмен на уровне отдельных университетов, а не запускать сразу массовый обмен. Например, члена Палаты представителей Конгресса США Анну Паулину Луну могут пригласить в МГУ.

Отмечается, что 5 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин утвердил концепцию, согласно которой Москва проводит «многовекторную гуманитарную политику и развивает культурные, научные, образовательные и спортивные обмены с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США».

Таким образом, Минобрануки РФ готово обсудить встречные шаги, если американская сторона проявит заинтересованность. В настоящее время в российских институтах обучаются 97 американских студентов.

Чтобы полноценно возобновить обмен студентами, необходимо решить вопрос с визами, которые сейчас невозможно получить ни в России, ни в США.

