Саперы расчистили подходы к Константиновке для штурмовиков

Бойцы инженерных соединений проводят штурмовые подразделения на позиции через мины.
19-05-2026 00:21
Инженерную разведку и разминирование логистических маршрутов в районе Константиновки проводят саперы мотострелкового батальона 89-го танкового полка Южной группировки войск. Перед продвижением пехоты и техники они уничтожают мины и другие взрывоопасные предметы.

Основной угрозой остаются магнитные мины ПТМ-3 и другие боеприпасы, которые противник сбрасывает с тяжёлых дронов, особенно в лесопосадках на местах бывших опорных пунктов ВСУ.

«Мы и штурма заводим, получается, как проводники. Чтобы спокойно могли проходить, чтоб никто нигде не подрывался. Работу выполняем хорошо, никто вот на нашей тропе, по крайней мере, не подрывался ни разу», - рассказал о задачах своего подразделения сапер с позывным Егерь из 89-го танкового полка

Саперы постоянно работают с оглядкой на небо - уничтожают мины и одновременно ведут огонь по дронам-камикадзе.

«Трасса снабжения со стороны Алексеево-Дружковки находится под нашим максимальным контролем. То есть там каждый день выставляются ждуны. Ежедневно наносится там огневое поражение по автомобильной технике, по НРТК (наземные роботизированные комплексы. - Ред.), квадроциклы, мотоциклы», - добавил помощник командира батальона по огневому поражению с позывным Шеф из 89-го полка.

В лесополосах, где ранее находились укрепления ВСУ, после штурма саперы находят большое количество сбросов, лепестковых мин и других взрывоопасных предметов. Каждый такой объект уничтожают тротиловыми шашками.

Саперы дают возможность безопасно подвозить боеприпасы и снабжение передовым подразделениям. Константиновка сейчас находится в двойном охвате: российские силы давят со стороны Ильиновки, Новодмитровки, Долгой Балки и Веролюбовки. Снабжение осажденного гарнизона ВСУ идёт преимущественно по воздуху и наземными дронами, однако большая часть грузов уничтожается. Дорога со стороны Дружковки полностью простреливается.

