Новак заявил о потребности заменить в РФ 11 млн сотрудников за пять лет

В России понадобится за пять лет найти замену 11 миллионам рабочих мест из-за выхода работников на пенсию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме по повышению производительности труда.

«И хотел бы подчеркнуть, что это вызов не на длительном горизонте, а конкретно это вызов сегодняшнего дня», - подчеркнул Новак.

По его словам, к 2030 году необходимость российской экономики в сотрудниках составит 3,1 миллиона человек по прогнозам Минтруда и Минэкономразвития.

Он выделил необходимость перераспределения кадровых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные сферы. Такими отраслями вице-премьер назвал обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм и креативные индустрии.

Ранее Александр Новак заявлял, что российская экономика обладает большим запасом прочности. По его словам, Россия сможет преодолеть трудности и обеспечить устойчивое экономическое развитие, а также рост доходов и благосостояния граждан.