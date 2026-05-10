Новак заявил о больших запасах прочности экономики России

За последние годы российская экономика выросла более чем на 10%.
Виктория Бокий 12-05-2026 08:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская экономика обладает большим запасом прочности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Ведомостям».

По его словам, экономика России на данный момент адаптируется к новым вызовам. Наша страна сможет преодолеть трудности и обеспечить устойчивое экономическое развитие, а также рост доходов и благосостояния граждан.

«В целом у нас большой запас прочности, экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан», - подчеркнул Новак.

Вице-премьер добавил, что за последние три года российская экономика выросла более чем на 10%, что позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Он отметил, что темпы роста ВВП за это время оказались выше среднемировых показателей.

На рост экономики, как подчеркнул Новак, повлияло во многом расширение внутреннего производства на фоне перестройки внешнеэкономических связей и увеличения спроса на отечественную продукцию. В ряде отраслей, среди которых промышленность и высокотехнологичные сегменты, наблюдалось заметное наращивание выпуска продукции.

Несмотря на это, российская экономика сталкивается с несколькими структурными вызовами, в частности, с дефицитом кадров и ограниченностью рынка труда. По словам Александра Новака, наряду с низкой безработицей в отдельных отраслях наблюдается дефицит кадров, но при этом занятость населения достигла за последнее время максимальных значений. Для решения этой проблемы, как считает вице-премьер, требуется переток рабочих рук на те направления, которые внесут больший вклад в ВВП.

Напомним, в апреле этого года президент России Владимир Путин потребовал подготовить конкретные меры для роста экономики. Речь идет о тех мерах, которые направлены на поддержку деловых инициатив и улучшение структуры занятости. 

#Россия #Экономика #Александр Новак #экономическое развитие #новые вызовы
