В России приравняли алкогольное мороженое к спиртному

В России запретили продавать несовершеннолетним алкогольное мороженое. Теперь оно будет реализовываться по правилам спиртных напитков. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Ранее распространение алкогольного мороженого и содержащих спирт взбитых замороженных десертов не ограничивалось. Продукты относились к исключениям и не попадали под действие закона о регулировании алкогольного рынка.

Напомним, ранее министерство финансов России предложило до 1,2% ограничить предельное содержание этилового спирта в замороженных десертах. Сейчас их крепость достигает 10%.

При этом врачи-наркологи считают, что нужно полностью исключить содержание этилового спирта в десертах. По их словам, добавление алкоголя в мороженое является диверсией.