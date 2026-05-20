NYP: США и Израиль хотели привести к власти в Иране бывшего президента

В первый день войны на Ближнем Востоке Махмуд Ахмадинежад получил ранение и отказался от плана.
Вероника Левшина 20-05-2026 23:32
© Фото: Ahmad Halabisaz, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

США и Израиль хотели, чтобы к власти в Иране пришел бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад. Об этом сообщил The New York Post.

Предполагалось, что в первый день войны на Ближнем Востоке страны ударят по дому экс-президента в Тегеране, тем самым освободив его из-под домашнего ареста. Однако Ахмадинежад получил ранение, после чего разочаровался в плане смены режима.

В настоящее время его местонахождение и состояние неизвестны.

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 года по 2013-й. Он был известен своими призывами «стереть Израиль с лица земли». Также экс-президент был ярым сторонником иранской ядерной программы, критиком Соединенных Штатов.

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что не спешит завершить конфликт с Ираном. Американский президент отметил, что все говорят о том, что он спешит к промежуточным выборам, пытаясь урегулировать конфликт с Ираном, однако он никуда не спешит.

