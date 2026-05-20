В Китае завирусилось видео со снявшим в аэропорту пиджак Путиным

Российский лидер чувствовал себя в Пекине как дома.
Константин Денисов 20-05-2026 19:24
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости

Видео с президентом России Владимиром Путиным из аэропорта в Пекине, где он снимает пиджак и садится в автомобиль, набирает миллионы просмотров в китайских соцсетях.

В комментариях пользователи называют жест российского лидера проявлением искренности и открытости. Местные СМИ пишут, что это показывает глубину российско-китайских отношений.

По мнению аналитиков, это знак особого доверия к Китаю, так как в русской культуре пиджаки снимают в расслабленной и привычной обстановке.

Путин завершил двухдневный визит в китайскую столицу. В ходе него глава государства и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира, а также подписали еще 20 совместных документов.

 

