В Кремле пообещали принять меры после угроз Зеленского ударить по Москве

Глава киевского режима заявил, что Украина использует дальнобойные ракеты.
Константин Денисов 20-05-2026 18:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВС РФ примут все необходимые меры после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского нанести ракетный удар по Москве. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, главное на фоне этих заявлений Зеленского принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для населения», - сказал Песков.

Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать дальнобойные ракеты. Он сообщил, что уже утвердил некий план ударов по России на июнь. Ранее Зеленский собирался организовать пролет дронов ВСУ над Красной площадью во время Парада Победы 9 мая.

17 мая Москва подверглась одной из самых массированных воздушных атак за время СВО. Силы ПВО сбили на подлете к столице более 120 беспилотников.

 

#Москва #ВС РФ #ракеты #ВСУ #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков
