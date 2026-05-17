«Ланцет» уничтожил двигавшийся из Одессы на Крым безэкипажный катер ВСУ

Безэкипажный катер противника исчез в яркой вспышке, что подтвердилось кадрами объективного контроля, снятыми в режиме реального времени.
20-05-2026 17:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Кадры удара опубликовало Министерство обороны России.

На видео показана морская цель в районе острова Змеиный. Разведывательный беспилотник ZALA сопровождал безэкипажный катер ВСУ, который двигался по направлению к Крымскому полуострову, оставляя заметный след на поверхности воды.

После выявления цели координаты были оперативно переданы расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет». На опубликованных кадрах видно, как ударный дрон выходит на морскую цель и поражает катер точным попаданием. После удара произошли мощный взрыв и возгорание, а сам безэкипажный катер получил критические повреждения и был уничтожен.

В Минобороны сообщили, что украинский БЭК, предположительно, вышел из района Одессы. Объективный контроль поражения цели велся в режиме реального времени средствами воздушной разведки.

Ранее Минобороны России в сводке о проведении специальной военной операции отчитывалось об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в северной части Черного моря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Черное море #варяг #ланцет #Змеиный #безэкипажный катер
