ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен в ночь на 18 мая высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В Минобороны заявили, что целями стали предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются противником, а также военные аэродромы.

В ведомстве отметили, что удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Как утверждает Минобороны, все назначенные цели удалось поразить.

Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные БПЛА нанесли удары по пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 157 районах. Средства ПВО, как сообщили в министерстве, за сутки уничтожили пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников самолетного типа. Также силы Черноморского флота потопили безэкипажный катер ВСУ в северной части Черного моря.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.