Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей «обновлением» дневника

Школьники становятся жертвами мошенников, которые используют доверие к образовательным сервисам. Эксперт Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал RT о двухэтапной схеме обмана.

По его словам, первый звонок поступает якобы от школы или «городского центра образования». Злоумышленники утверждают, что вводится новая версия электронного дневника и просят ребенка сообщить код из SMS для «регистрации». Затем разговор резко прерывается.

На втором этапе мошенники начинают давить на ребенка, используя запугивание. Они сообщают, что у родителей якобы похищены деньги и возбуждено уголовное дело. Чтобы «спасти» семью, детей убеждают срочно перевести или передать деньги. В результате дети могут отдать мошенникам свои сбережения.

Щербаченко рекомендовал родителям объяснить детям, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомых людей и никому нельзя сообщать коды из SMS. Любые подозрительные звонки и сообщения следует сразу же прекратить и сообщить об этом взрослым.

Сотрудники школ и официальных сервисов никогда не запрашивают пароли и SMS-коды. Если поступил подозрительный звонок, необходимо немедленно прекратить общение и связаться с учебным заведением напрямую, подчеркнул аналитик.

Ранее в Минпросвещения предупредили, что перед Единым государственным экзаменом активизировались злоумышленники, которые пытаются обманом выманить у школьников коды из SMS. Их используют для несанкционированного доступа к личным кабинетам на образовательных платформах, электронным дневникам, сайту «Госуслуги» и банковским приложениям.