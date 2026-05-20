Губернатор Севастополя назвал причину обрушения балкона в школе

У конструкции, с которой рухнули выпускники севастопольской школы №13, изначально была другая функция. Как получилось, что при ремонте козырек превратился в балкон, неизвестно. Об этом рассказал «Звезде» губернатор города Михаил Развожаев.

«Он проходил косметический ремонт. У него другая функция была изначально. Надо будет разобраться, что предусматривалось в проекте и как так получилось. Он не выдержал нагрузки и сложился», - сказал Развожаев.

Глава города подчеркнул, что следователи будут разбираться в случившемся.

Как отметили в региональном Следкоме, еще в 2025 году в учреждении провели капитальный ремонт. Часть работ завершили досрочно. Прокуратура Севастополя организовала проверку.

Ранее сообщалось, что десять детей пострадали при обрушении балкона на втором этаже в школе №13 в Севастополе. По данным медиков, у пострадавших травмы разной степени тяжести.