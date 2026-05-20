Польша потребовала от Киева исключить случаи падения дронов в странах НАТО

Беспилотники ВСУ начали залетать на территории соседних стран.
Константин Денисов 20-05-2026 15:01
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Польша потребовала от Украины точнее определять свои цели и исключить случаи падения дронов в соседних странах НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Безусловно, Украина должна - и об этом также говорят военные и в НАТО - значительно точнее определять цели, чтобы не создавать угрозы безопасности стран альянса. Украина должна быть очень осторожной», - сказал глава ведомства.

Накануне Украине пришлось извиняться перед Эстонией за беспилотник, который залетел на ее территорию. Он был сбит румынскими F-16. Изначально министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что именно эстонские ПВО впервые сбили чужой дрон.

Беспилотник ВСУ упал в болотистом районе на юге страны, его обломки до сих пор не могут найти.

#в стране и мире #беспилотник #Украина #Польша #дрон #эстония #ВСУ
