Десять детей пострадали при обрушении балкона в школе в Севастополе

Десять детей пострадали при обрушении балкона на втором этаже в школе №13 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАХ.

«Сегодня в школе №13 произошло обрушение балкона на втором этаже. По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться», - написал губернатор.

Отмечается, что на место происшествия сразу прибыли сотрудники оперативных служб. Пострадавшим детям оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего их доставят в больницу. По данным медиков, у детей травмы разной степени тяжести.

Развожаев добавил, что причины случившегося пока не установлены. Будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств инцидента. Власти города обещают принять все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.