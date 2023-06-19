В стране и мире Вирусолог Чепурнов рассказал, как насекомые могут помочь применять биооружие По словам Александра Чепурнова, наиболее эффективно насекомые работают в случаях, когда не получается использовать аэрозоли. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вирусолог Александр Чепурнов рассказал «Звезде», в каких случаях использование насекомых может помочь эффективно применить биологическое оружие. «Есть инфекции, которые проще и эффективнее распространять с помощью аэрозолей. Но если этого добиться нельзя, то единственный подход тут для биологического оружия - применение кровососущих насекомых», - заявил он. Чепурнов добавил, что науке известно много случаев, когда инфекция распространяется с помощью насекомых, особенно комаров. Это и желтая лихорадка, и вирус Зика, и лихорадка Западного Нила, и даже малярия. Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал об американских беспилотниках, предназначенных для распространения зараженных комаров. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика