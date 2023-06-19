Вирусолог Чепурнов рассказал, как насекомые могут помочь применять биооружие
Вирусолог Александр Чепурнов рассказал «Звезде», в каких случаях использование насекомых может помочь эффективно применить биологическое оружие.
«Есть инфекции, которые проще и эффективнее распространять с помощью аэрозолей. Но если этого добиться нельзя, то единственный подход тут для биологического оружия - применение кровососущих насекомых», - заявил он.
Чепурнов добавил, что науке известно много случаев, когда инфекция распространяется с помощью насекомых, особенно комаров. Это и желтая лихорадка, и вирус Зика, и лихорадка Западного Нила, и даже малярия.
Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал об американских беспилотниках, предназначенных для распространения зараженных комаров.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.