Эксперт заявил о росте напряженности в НАТО из-за дронов над Балтией

Сценарии продолжения полета украинских дронов через страны Прибалтики имеет место быть. Об этом рассказал «Звезде» руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков.

«Все возможно, учитывая сложности этой техники и, ну, прямо скажем, ее неполную совершенность. То есть, действительно возможны помехи и внутренние отказы - все, что угодно», - отметил эксперт.

По словам собеседника телеканала, Украина не уведомляет руководство НАТО, в том числе, страны Прибалтики о своих военных планах. Плюс у Альянса имеются свои планы на этот счет. Поэтому подобные инциденты с БПЛА там комментируют как несчастные случаи. В то же время не исключено, что обломки самих дронов могут упасть и на ключевые объекты.

Ермаков также добавил, что недавние события с украинскими дронами начинают вызывать все большее беспокойство у самих государств Прибалтики. По мнению собеседника, не исключено, что в адрес Киева могут последовать предупреждения со стороны отдельных стран или руководства НАТО.

«Если этого не последует, это может свидетельствовать о том, что в рамках натовского руководства поступали указания потерпеть и смириться с тем, что фактически киевский режим подставляет эти государства. С российской стороны прозвучал достаточно жесткий, адекватный ответ», - допустил эксперт.

Собеседник также напомнил, что страны НАТО продолжают активно поддерживать Украину и используют ее как инструмент гибридного противостояния с Россией. При этом к открытому противостоянию с Москвой они не готовы.

«Украину поощряют, и это приводит к подобным инцидентам. При этом киевский режим, исходя из собственных военных соображений, не считает нужным ставить в известность руководство стран Прибалтики о своих оперативных планах», - добавил Ермаков.

Ранее сообщалось, что на территории Литвы объявили воздушную тревогу из-за появления беспилотника в ее воздушном пространстве. Руководство страны направили в укрытия.